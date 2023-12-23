Защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов выбыл до конца сезона из-за травмы

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал, что 29-летний защитник нижнекамцев Илья Хохлов выбыл до конца сезона из-за травмы.

«Состояние здоровья Ильи Хохлова? Я думаю, что Илья выбыл до конца сезона. Так что будем играть с теми бойцами, которые есть», — приводит слова Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика» в телеграм-канале.

Напомним, в текущем сезоне Хохлов, ранее выступавший в составе магнитогорского «Металлурга», принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 10 (5+5) очков при показателе полезности «-10». Всего в КХЛ на его счету 402 матча и 116 (36+80) очков.

Ранее стало известно, что «Нефтехимик» потерял на длительный срок ещё одного игрока – нападающего Наиля Якупова.