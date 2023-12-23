Директор «Миннесоты» покинет клуб после 10 лет работы из-за оскорблений от генменеджера

Директор «Миннесоты Уайлд» по хоккейным операциям Эндрю Хейдт покинет клуб после 10 лет работы по причине словесных оскорблений от генерального директора «дикарей» Билла Герина, сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Как отмечает источник, «Уайлд» проводили собственное расследование этой ситуации через стороннюю юридическую фирму, однако отказались публично раскрывать результаты этой проверки.

Ранее «Миннесота» публиковала заявление, в котором говорилось о том, что в клубе нашли решение этой ситуации.

Примечательно, что сам генеральный менеджер Билл Герин остаётся на своём посту. Сообщалось, что в «Миннесоте» пришли к выводу, что Билл не совершил правонарушений и тем самым избежал какого-либо наказания.