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Директор «Миннесоты» покинет клуб после 10 лет работы из-за оскорблений от генменеджера

Директор «Миннесоты» покинет клуб после 10 лет работы из-за оскорблений от генменеджера
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Директор «Миннесоты Уайлд» по хоккейным операциям Эндрю Хейдт покинет клуб после 10 лет работы по причине словесных оскорблений от генерального директора «дикарей» Билла Герина, сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Как отмечает источник, «Уайлд» проводили собственное расследование этой ситуации через стороннюю юридическую фирму, однако отказались публично раскрывать результаты этой проверки.

Ранее «Миннесота» публиковала заявление, в котором говорилось о том, что в клубе нашли решение этой ситуации.

Примечательно, что сам генеральный менеджер Билл Герин остаётся на своём посту. Сообщалось, что в «Миннесоте» пришли к выводу, что Билл не совершил правонарушений и тем самым избежал какого-либо наказания.

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