Лидер «Анахайма» Зеграс вернулся в состав команды после 20-матчевого отсутствия
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Лидер «Анахайм Дакс» 22-летний нападающий Тревор Зеграс примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен», который пройдёт этой ночью, сообщает пресс-служба калифорнийского клуба.
Напомним, форвард пропустил последние 20 матчей своей команды из-за травмы нижней части тела. В последний раз он выходил на лёд 7 ноября в матче с «Питтсбург Пингвинз» (0:2). Перед этим в 12 матчах нынешнего сезона он набрал 2 (1+1) очка.
В сезоне-2022/2023 американец набрал 65 (23+42) очков в 81 матче, став лучшим бомбардиром «уток».
На данный момент «Анахайм» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 24 очка после 32 матчей.
Матч «Анахайм» — «Сиэтл» начнётся в 4:00 мск.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
0 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Десимоне (Зари, Линдхольм) – 02:24 0:2 Линдхольм (Кадри, Шарангович) – 27:49 (pp) 0:3 Грир (Линдхольм) – 58:00
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