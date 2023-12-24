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Белевич: вдвойне приятно забить такой команде, как СКА

Белевич: вдвойне приятно забить такой команде, как СКА
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Нападающий «Торпедо» Андрей Белевич прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:1). В нём форвард отметился дублем.

«Шикарные ощущения от игры. Давно не забивал. Вдвойне приятно забить такой команде, как СКА. Благодарен и Никите Шавину и Николаю Коваленко за их шикарные голевые передачи.

То, что после заброшенных шайб сегодня звучала песня «Косил Ясь конюшину», это на самом деле решение не моё, а Ивана Кульбакова. Причём он поменял мне песню «на гол» ещё месяц назад, а узнал я об этом только сегодня перед игрой.

Чуть-чуть робко начали матч, а потом постарались взять на себя больше инициативы и сыграть агрессивнее. Моментов было много и у СКА, и у нас. Мы свои моменты забили, а Адам Хуска нас выручил.

Не соглашусь, что СКА сегодня был свежее. Может быть только в первом периоде, дальше мы уже были свежее по моему мнению.

Но такие команды на одном коньке не обыграть, поэтому, безусловно, характер тоже сегодня присутствовал. В прошлой игре против СКА несмотря на то, что мы вели по ходу игры 3:0, мы играли хуже, чем сегодня», — приводит официальный сайт КХЛ слова Белевича.

Нижегородцы в этом матче прервали серию СКА из 15 подряд игр с набранными очками.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2023, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Глотов (Хайруллин, Фальковский) – 20:45 (5x5)     1:1 Коваленко (Конюшков) – 40:14 (5x3)     2:1 Белевич (Шавин, Сизов) – 46:47 (5x5)     3:1 Белевич (Коваленко) – 59:03 (5x5)    
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