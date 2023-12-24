Гол Капризова помог «Миннесоте» одержать волевую победу над «Бостоном»
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В ночь с 23 на 24 декабря на льду «Эксел Энерджи Центра» в американском Сент-Поле состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Бостон Брюинз». Победа со счётом 3:2 осталась за хозяевами площадки.
«Бостон» открыл счёт на третьей минуте игры, когда Давид Пастрняк реализовал численное преимущество. Во втором периоде «Дикари» переломили ситуацию — на шестой минуте Йоэль Эрикссон также в большинстве забросил ответную шайбу, а на восьмой минуте российский нападающий Кирилл Капризов вывел «Миннесоту» вперёд. На 44-й минуте игры Маркус Фолиньо довёл преимущество хозяев до двух шайб. На 54-й минуте Морган Гики сократил отставание в счёте.
Эта победа стала для «Миннесоты» третьей подряд. «Бостон» потерпел четвёртое поражение кряду.
НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Макэвой, Маршан) – 02:37 (pp) 1:1 Эрикссон Эк – 25:57 (pp) 2:1 Капризов (Голигоски, Эрикссон Эк) – 27:22 3:1 Фолиньо (Марун, Годро) – 43:10 3:2 Гики (Хайнен, Фредерик) – 53:53
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