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Мэттьюс забил в седьмом матче подряд. У лидера гонки снайперов 12 голов на этом отрезке

Мэттьюс забил в седьмом матче подряд. У лидера гонки снайперов 12 голов на этом отрезке
Остон Мэттьюс
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу канадской команды.

В составе канадской команды дублем отметился американский нападающий Остон Мэттьюс, чьи две шайбы в ворота Даниила Тарасова уложились в 20 минут игрового времени. Также Остон отметился одной результативной передачей.

В активе лидера гонки снайперов сезона НХЛ стало 28 заброшенных шайб в 30 матчах текущей регулярки. При этом Мэттьюс сегодня продлил серию с заброшенными шайбами до семи матчей. На этом отрезке на счету Остона 12 точных бросков (пять дублей и ещё два матча с одним голом). Это лучшая серия Мэттьюса в нынешнем сезоне НХЛ.

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