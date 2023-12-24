Мэттьюс забил в седьмом матче подряд. У лидера гонки снайперов 12 голов на этом отрезке

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу канадской команды.

В составе канадской команды дублем отметился американский нападающий Остон Мэттьюс, чьи две шайбы в ворота Даниила Тарасова уложились в 20 минут игрового времени. Также Остон отметился одной результативной передачей.

В активе лидера гонки снайперов сезона НХЛ стало 28 заброшенных шайб в 30 матчах текущей регулярки. При этом Мэттьюс сегодня продлил серию с заброшенными шайбами до семи матчей. На этом отрезке на счету Остона 12 точных бросков (пять дублей и ещё два матча с одним голом). Это лучшая серия Мэттьюса в нынешнем сезоне НХЛ.