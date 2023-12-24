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Кузьменко оформил дубль за пять минут. До этого он неделю провёл в запасе «Ванкувера»

Кузьменко оформил дубль за пять минут. До этого он неделю провёл в запасе «Ванкувера»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке принимает «Сан-Хосе Шаркс». На момент написания новости в игре проходит концовка третьего периода. Хозяева ведут со счётом 2:1.

Российский нападающий Андрей Кузьменко по ходу первого периода отметился дублем. На оформление дубля форварду понадобилось пять минут, он отличился на второе и седьмой минутах встречи соответственно. Отметим, в моменте с первым голом ему ассистировал другой россиянин Илья Михеев.

Примечательно, что до сегодняшнего матча Андрей Кузсан-хосьменко неделю провёл в запасе «Ванкувера» и на лёд не выходил.

Всего в активе Кузьменко восемь голов и 11 ассистов в 29 матчах нынешнего сезона НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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