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Маккиннон снова обновил личный рекорд по продолжительности результативной серии в НХЛ

Маккиннон снова обновил личный рекорд по продолжительности результативной серии в НХЛ
Натан Маккиннон
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Аризону Койотс». В ходе второго периода хозяева впереди — 3:0.

Второй гол в матче забил российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин, одним из ассистентов которого выступил канадский форвард Натан Маккиннон. Благодаря этому канадский форвард продлил результативную серию до 18 матчей, сумев добиться этого результата впервые в ходе своей карьеры в клубе и лиге. Таким образом Маккиннон снова обновил только недавно установленный личный рекорд по продолжительности результативной серии в НХЛ.

Прежний личный рекорд по продолжительности серии с набранными очками Маккиннон установил ещё в сезоне-2020/2021 (15 матчей). В сезоне-2017/2018 Натан выдал 14-матчевую серию с набранными очками. Ещё трижды он делал серии из 13 матчей (2013/2014, 2019/2020, 2021/2022).

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