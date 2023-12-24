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Маршан повалил Капризова на лёд, схватив его за шею. Видео

Маршан повалил Капризова на лёд, схватив его за шею. Видео
Брэд Маршан
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В ночь с 23 на 24 декабря на льду «Эксел Энерджи Центра» в американском Сент-Поле состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Бостон Брюинз». Победа со счётом 3:2 осталась за хозяевами площадки.

В концовке первого периода удаление за грубость получил лидер «Бостона» Брэд Маршан. Канадский форвард гостей повалил на лёд россиянина Кирилла Капризова, схватив его за шею. Арбитры выписали нападающему «Брюинз» две минуты штрафного времени.

ВИДЕО

«Бостон» открыл счёт на третьей минуте игры, когда Давид Пастрняк реализовал численное преимущество. Во втором периоде «Дикари» переломили ситуацию — на шестой минуте Йоэль Эрикссон также в большинстве забросил ответную шайбу, а на восьмой минуте Капризов вывел «Миннесоту» вперёд. На 44-й минуте игры Маркус Фолиньо довёл преимущество хозяев до двух шайб. На 54-й минуте Морган Гики сократил отставание в счёте.

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