«Вашингтон» отправил Мирошниченко в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» через несколько минут после завершения матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2 Б) отправил в АХЛ двух нападающих — россиянина Ивана Мирошниченко и канадца Хендрикса Лапьера.

На этой неделе 19-летний Мирошниченко дебютировал в НХЛ, приняв участие в трёх матчах «столичной» команды. Российский форвард не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности "-1". В среднем за матч Иван проводил на льду меньше 10 минут (09.32).

Напомним, что сейчас в НХЛ наступает трёхдневная пауза, связанная с празднованием католического Рождества в Северной Америке. В следующем матче «Кэпиталз» 28 декабря на выезде сыграют с «Нью-Йорк Рейнджерс». Прошлый матч этих команд завершился сухой победой «Вашингтона» — 4:0.