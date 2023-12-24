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Победный гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Аризону»

Победный гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Аризону»
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В ночь с 23 на 24 декабря мск на льду «Болл Арены» в Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Аризона Койотс». Победу со счётом 4:1 одержали хозяева площадки.

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Первый период остался за «Колорадо» благодаря голу Боуэна Байрама на девятой минуте. Во второй трети матча хоккеисты «Эвеланш» отличились ещё трижды, первая из этих шайб на второй минуте периода на счету российского нападающего Валерия Ничушкина. На 57-й минуте игры гости смогли забить гол престижа усилиями Александера Керфута, реализовавшего большинство.

Для «Колорадо» эта победа стала второй подряд и третьей за последние четыре матча. «Аризона» поражением в Денвере оборвала победную серию из четырёх игр кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Байрэм (Колтон) – 08:37     2:0 Ничушкин (Маккиннон, Тэйвз) – 21:27     3:0 Мэнсон (Олофссон, О'Коннор) – 33:29     4:0 Олофссон (Кольяно, О'Коннор) – 39:52     4:1 Керфут (Карконе, Дурзи) – 56:56 (pp)    
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