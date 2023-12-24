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Андрей Василевский признан первой звездой матча с «Вашингтоном»

Андрей Василевский признан первой звездой матча с «Вашингтоном»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Основное время матча и овертайм завершились с ничейным счётом 1:1. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости — 2:1.

Первой звездой матча признан российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский. На счету россиянина одна пропущенная шайба и 33 отражённых броска. В серии послематчевых буллитов вратарь отразил три из четырёх бросков.

Вторая звезда матча — вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен. На счету голкипера одна пропущенная шайба и 19 отражённых бросков. В серии буллитов, вратарь пропустил два гола, в том числе решающий от Виктора Хедмана.

Третьей звездой матча признан форвард «Вашингтона» Энтони Манта, забивший единственный гол «Кэпиталз» в основное время.

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