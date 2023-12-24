Куинн Хьюз повторил рекорд защитников «Ванкувера» по матчам с двумя и более очками

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Сан-Хосе». Победу в результативном матче одержали «Кэнакс» со счётом 7:4.

Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз отметился результативной передачей и голом в пустые ворота. Таким образом, Куинн повторил рекорд «Кэнакс» по количеству игр с двумя и более очками среди защитников клуба. По этому показателю Хьюз сравнялся с Алексом Эдлером, у которого также 68 таких матчей. (68).

На втором месте среди защитников «Ванкувера» по матчам с 2+ очками расположился Юрки Лумме (67 матчей), на третьем — Деннис Кернс (59 матчей). Четвёртое место по этому показателю занял Маттиас Олунд (54 матча).