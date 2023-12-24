Куинн Хьюз повторил рекорд защитников «Ванкувера» по матчам с двумя и более очками
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Сан-Хосе». Победу в результативном матче одержали «Кэнакс» со счётом 7:4.
Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз отметился результативной передачей и голом в пустые ворота. Таким образом, Куинн повторил рекорд «Кэнакс» по количеству игр с двумя и более очками среди защитников клуба. По этому показателю Хьюз сравнялся с Алексом Эдлером, у которого также 68 таких матчей. (68).
На втором месте среди защитников «Ванкувера» по матчам с 2+ очками расположился Юрки Лумме (67 матчей), на третьем — Деннис Кернс (59 матчей). Четвёртое место по этому показателю занял Маттиас Олунд (54 матча).
НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
7 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Кузьменко (Михеев, Петтерссон) – 01:34 2:0 Кузьменко (Петтерссон) – 06:51 (pp) 2:1 Гранлунд (Дюклер) – 13:32 2:2 Гертл (Задина, Ферраро) – 16:22 3:2 Оман (Блюгерс) – 26:03 4:2 Лафферти (Коул, Гарланд) – 28:36 4:3 Зеттерлунд (Ферраро, Гранлунд) – 31:08 5:3 Джошуа (Гарланд, Блюгерс) – 39:13 5:4 Макдональд (Задина, Рутта) – 53:16 6:4 Зутер (Хьюз, Миллер) – 55:43 7:4 Хьюз – 59:47
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