Юрзинов-ст.: победа «России 25» на КПК поможет формированию правильной психологии молодёжи

Заслуженный тренер СССР и России, советник главного тренера СКА Владимир Юрзинов-старший отметил важность победы «России 25» на Кубке Первого канала и заявил, что такая виктория была необходима для формирования правильной психологии молодёжи.

«Не сомневался, что победный для нашей сборной турнир в Санкт-Петербурге придаст ещё лучший ход чемпионату КХЛ. Сегодня, когда мировая арена для России закрыта, любой международный турнир имеет для нашего хоккея, я бы сказал, критически важное значение. Нужно давать нашей сборной жизнь, поливать этот росток, беречь.

Но самое главное, что оправдала надежды молодая сборная России. Болельщики помнили, что последние три турнира – два Кубка Первого канала и Олимпиаду – сборной России выиграть не удалось, каждый раз каких-то моментов не хватало. Для формирования правильной психологии – особенно у молодёжи – требовалась именно большая победа. И она была одержана!» – цитирует Юрзинова Russia-hockey.ru.

Команда под руководством главного тренера Романа Ротенберга одержала волевые победы во всех матчах на турнире – с Казахстаном (5:2), Беларусью (5:3) и сборной «Звёзды и ВХЛ» (5:2).