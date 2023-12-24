Второй номер драфта НХЛ Лео Карлссон пропустит полтора месяца из-за травмы колена

Нападающий «Анахайма» Лео Карлссон пропустит от четырёх до шести недель из-за растяжения связок правого клена, сообщает пресс-служба клуба. Карлссон получил травму в третьем периоде матча с «Калгари» (0:3), когда защитник «Флэймз» Маккензи Уигар упал на шведа, в результате чего его нога подвернулась и было травмировано колено.

«Я рад, что его колено серьёзно не пострадало, но мне бы хотелось, чтобы он был в нашем составе», — цитирует главного тренера «Анахайма» Грега Кронина пресс-служба клуба.

На драфте НХЛ 2023 года 18-летний шведский форвард был выбран в первом раунде под общим вторым номером клубом «Анахайм Дакс». В текущем сезоне на счету Карлссона восемь заброшенных шайб и семь результативных передач в 23 матчах.