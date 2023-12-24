Критиковавший сервис в США футболист Лещук посетил матч «Вашингтона» Овечкина

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Вратарь ФК «Динамо» Игорь Лещук посетил матч «Вашингтона» с «Тампа-Бэй». Футболист сделал фотографию с трибун домашней арены «Кэпиталз» в клубном джерси капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Фото: Личный архив Лещука

Примечательно, что ранее Лещук критиковал сервис в США и сетовал на отсутствие хороших ресторанов в Северной Америке.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Основное время матча и овертайм завершились с ничейным счётом 1:1. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости — 2:1.

«Тампа» вышла на восьмое место турнирной таблицы Восточной конференции с 39 очками. У «Вашингтона» столько же очков, он находится на строчку выше по дополнительным показателям.