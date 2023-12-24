Гендиректор «Авангарда»: по-прежнему рассчитываем получить Жафярова

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков заявил, что омский клуб по-прежнему планирует выменять нападающего «Ак Барса» Дамира Жафярова.

«Мы по-прежнему рассчитываем получить Жафярова, этот интерес к нему мы уже обозначали и не сдаёмся. На этом кандидаты не заканчиваются. Наверное, получится ещё одного-двух игроков привлечь, чтобы команда стала доукомплектована и скамейка стала длиннее. Работа ещё ведётся, надеюсь, что ещё порадуем трансферами», — сказал Чистяков в эфире клубного ТВ.

Ранее Чистяков анонсировал грядущий трансфер иностранного нападающего, игравшего в НХЛ. После 40 матчей текущего сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» занимает второе место в таблице Восточной конференции.