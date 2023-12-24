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«Куньлунь» забил гол «Спартаку» после обреза Ковальчука в большинстве

«Куньлунь» забил гол «Спартаку» после обреза Ковальчука в большинстве
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В Москве в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Куньлунем». После второго периода счёт 4:1 в пользу красно-белых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Чайковски (Голдобин) – 05:48 (5x5)     2:0 Голдобин (Мальцев, Порядин) – 11:46 (5x5)     3:0 Локтионов (Бурмистров, Принс) – 19:43 (5x4)     4:0 Филин (Принс, Савиков) – 32:21 (5x5)     4:1 Родевальд (Челиос) – 37:12 (4x5)     4:2 Фу (Фу, Кэмпбелл) – 46:14 (5x5)     5:2 Ковальчук (Локтионов) – 58:15 (en)    

Пока что единственный гол «Куньлунь» забил в меньшинстве после обреза на чужой синей линии нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука. 40-летний форвард завозился с шайбой на синей линии и позволил Джейку Челиосу обокрасть себя и вывести Джека Родевальда один на один с вратарём «Спартака».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что 40-летний Ковальчук, который последний раз играл в профессиональный хоккей два с половиной года назад, в сегодняшнем матче дебютировал за «Спартак».

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