«Куньлунь» забил гол «Спартаку» после обреза Ковальчука в большинстве

В Москве в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Куньлунем». После второго периода счёт 4:1 в пользу красно-белых.

Пока что единственный гол «Куньлунь» забил в меньшинстве после обреза на чужой синей линии нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука. 40-летний форвард завозился с шайбой на синей линии и позволил Джейку Челиосу обокрасть себя и вывести Джека Родевальда один на один с вратарём «Спартака».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что 40-летний Ковальчук, который последний раз играл в профессиональный хоккей два с половиной года назад, в сегодняшнем матче дебютировал за «Спартак».