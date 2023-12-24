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Разин: сегодня «Металлург» нейтрализовал первую тройку «Авангарда»

Разин: сегодня «Металлург» нейтрализовал первую тройку «Авангарда»
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Андрей Разин, главный тренер «Металлурга», подвёл итоги выездной встречи регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (3:2).

«Сегодня хорошее начало было, двигались, владели инициативой, создавали моменты, забили гол. Затем получили ненужное удаление, это глоток свежего воздуха для «Авангарда», игра выравнялась. Второй период – обоюдоострые атаки, нам повезло, забили. Хочется отметить большинство сегодня, обе бригады забили. В концовке выстояли, хочу отметить игру в меньшинстве, удалось сдержать одну из сильнейших бригад большинства в лиге с Буше, с Ткачёвым. Команды равные, на одну шайбу мы больше забросили. Конечно, пришлось уделить больше внимания первой тройке соперника, сегодня мы её, скажем так, нейтрализовали. Конечно, на турнирную таблицу мы смотрим, хотелось выиграть у конкурента», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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