Жамнов: возвращение Ковальчука придало уверенности молодым игрокам «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, как принималось решение об участии нападающего Ильи Ковальчука в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (5:2), в котором форварду удалось отметиться голом в пустые ворота.

«Вчера решили окончательно, что Ковальчук сыграет сегодня. Поговорили и приняли решение. Тренировки тренировками, функционально он готов. Но функционалка и игровой ритм – совершенно разные вещи. Через игры будет проще намного, с его опытом он так быстрее войдёт в игру и наберёт форму.

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Не было ли опасений, что приход Ковальчука и ажиотаж вокруг этого негативно скажется на игроках? Опасений нет, не скажу, что было давление на игроков. Нет, у нас нормальная атмосфера, не вижу, что это негативно сказывалось. Наоборот, ребята ждали, всё время подъезжали, спрашивали, когда он будет играть. Хотя не имеют на это права. Они ждали, чтобы он вышел побыстрее. Наоборот, молодым это придало уверенности, что Ковальчук играет с нами в одной команде. Мы это заметили на лавке», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.