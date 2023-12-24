Разин: кому ещё Гераськин мог забить? Но мне просто жаль своего воспитанника в «Авангарде»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался об игре своего экс-подопечного по «Северстали» Игоря Гераськина, ныне выступающего в составе «Авангарда» (3:2) и отметившегося голом в ворота его команды в прошедшем матче.

«Игра Гераськина? Ну кому он ещё мог забить? Естественно, только нам. Я рад за него, пусть он порадуется за нашу победу. Если серьёзно, то я бы не так использовал Гераськина, как его используют в «Авангарде». В прошлом сезоне человек набрал 40 с лишним очком, а сейчас сколько у него там, 10-15? Вы сами видите разницу. Понятно, что здесь есть хорошая первая тройка, я ни в коем случае не лезу в работу Кравца, это его команда, его дело. Но мне просто Игоря жалко, что он сидит под хорошими хоккеистами, но он и сам хороший хоккеист и не может реализовать свой потенциал.

Как бы я использовал Гераськина? У меня сам принцип построения команды отличается от того, что есть в «Авангарде». Но и мы, и они идём в лидерах, значит, оба взгляда на хоккей имеют место быть. Просто я не иду по всему сезону с одними сочетаниями, игроки устают, им нужны новые эмоции, поэтому я стараюсь варьировать состав.

В принципе, у меня у самого в Омске была такая же ситуация. Я приезжал в статусе, наверное, звёздочки, но тут были свои герои, Сушинский, Прокопьев, Затонский. И я большую часть игрового времени получал в меньшинстве, а не в большинстве. Все мы через это проходим. Гераськину хочу пожелать терпения, чтобы он дальше раскрылся. Мы с ним пять лет практически вместе отпахали, считаю его своим воспитанником и желаю ему всяческих успехов», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата Лев Лукин.