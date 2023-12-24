«Шайба попала в меня, судьи не увидели». Вовченко – об ошибочном удалении у «Авангарда»

Даниил Вовченко, нападающий «Металлурга», поделился впечатлениями от победы над омским «Авангардом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ, а также разобрал спорный эпизод с удалением игрока хозяев за выброс шайбы, которое было реализовано хоккеистами магнитогорцев.

«Хотелось выиграть, идём в таблице кость в кость. Очень важная игра, очень важная победа и в эмоциональном, и в психологическом планах. С хорошим настроением едем дальше. Мой гол? Да, давно не забивал, хотелось поскорее. Михайлис отдал отличный пас, оставалось только попасть.

Ошибка арбитров с удалением Чмыхова за выброс шайбы? Да, там шайба попала мне в конёк, но я думал, они поедут смотреть видео, совещались там что-то. Думал, они видели и всё сделают грамотно. Но не увидели, дали две минуты», — передаёт слова Вовченко корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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