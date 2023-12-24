Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — Адмирал. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Широков стал седьмым игроком в истории КХЛ, покорившим отметку в 500 очков

Широков стал седьмым игроком в истории КХЛ, покорившим отметку в 500 очков
Комментарии

37-летний нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков, оформивший дубль в игре регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (3:1, идёт третий период), стал лишь седьмым игроком в истории лиги, которому удалось покорить отметку в 500 набранных очков.

Лучшие бомбардиры в истории КХЛ:

  • 928 – Сергей Мозякин;
  • 906 – Вадим Шипачёв;
  • 685 – Данис Зарипов, Александр Радулов;
  • 564 – Никита Гусев;
  • 550 – Найджел Доус;
  • 500 — Сергей Широков.

Примечательно, что до перерыва на игры сборных на счету Широкова было лишь три заброшенных шайбы, а уже после паузы он забил уже четыре гола. Его результативная серия насчитывает четыре матча (4+1). Всего за карьеру в КХЛ он проводит свой 778-й матч. Контракт Сергея с екатеринбургским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Материалы по теме
Видео
Сергей Широков набрал 500-е очко в КХЛ, оформив дубль в игре с «Ладой»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android