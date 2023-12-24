Широков стал седьмым игроком в истории КХЛ, покорившим отметку в 500 очков

37-летний нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков, оформивший дубль в игре регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (3:1, идёт третий период), стал лишь седьмым игроком в истории лиги, которому удалось покорить отметку в 500 набранных очков.
Лучшие бомбардиры в истории КХЛ:
- 928 – Сергей Мозякин;
- 906 – Вадим Шипачёв;
- 685 – Данис Зарипов, Александр Радулов;
- 564 – Никита Гусев;
- 550 – Найджел Доус;
- 500 — Сергей Широков.
Примечательно, что до перерыва на игры сборных на счету Широкова было лишь три заброшенных шайбы, а уже после паузы он забил уже четыре гола. Его результативная серия насчитывает четыре матча (4+1). Всего за карьеру в КХЛ он проводит свой 778-й матч. Контракт Сергея с екатеринбургским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.