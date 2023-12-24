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Северсталь — Адмирал. Произвольная программа
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Дубль Скоренова принёс «Северстали» волевую победу в матче с «Адмиралом»

Дубль Скоренова принёс «Северстали» волевую победу в матче с «Адмиралом»
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Северсталь» принимала дальневосточный «Адмирал». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт игроками гостей в середине первого периода – отличился канадский нападающий «Адмирала» Джованни Фьоре. Уже к концу этого игрового отрезка Адам Лишка восстановил равенство в счёте, реализовав численное преимущество «Северстали». В середине второго периода белорусский форвард хозяев Александр Скоренов вывел свою команду вперёд в счёте – 2:1, а в конце встречи он же оформил дубль, поразив пустые ворота и установив окончательный счёт игры.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Северсталь», набрав 45 очков в 42 матчах, закрепилась на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, «Адмирал» (35) остался предпоследним, 11-м, на Востоке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 1
Адмирал
Владивосток
0:1 Фьоре (Берлёв) – 12:01 (5x5)     1:1 Лишка (Пилипенко, Аймурзин) – 18:36 (5x4)     2:1 Скоренов (Иванцов) – 32:05 (5x5)     3:1 Скоренов – 59:31 (en)    
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