Рябыкин подвёл итоги матча «Витязя» с «Динамо» Мн, в котором они вели 2:0 и уступали 2:4

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (6:4) в регулярном чемпионате КХЛ, в которой его подопечные вели 2:0, а затем сумели отыграться, уступая 2:4.

«Матч был очень весёлый. Но для нас, для тренеров, он не очень хорошо складывался. Что касается игры: очень здорово провели первый и третий периоды. В этих отрезках, за исключением двух минут первого периода, когда пропустили такой необязательный гол, в целом полностью контролировали игру, играли и в атаке, и в обороне.

Во втором периоде, видимо, ребята подумали, что игра сделана, чуть-чуть поменяли свою тактику, после чего начались потери. Хорошо, что нашли в себе силы и характер, чтобы вернуться в игру, вытащить её и заслужить победу!» — приводит слова Рябыкина пресс-служба «Витязя» в телеграм-канале клуба.

Напомним, несмотря на победу «Витязь» с 33 очками в 43 встречах по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. Минское «Динамо» (40) – на восьмом месте.