Юрий Сёмин обратился к капитану СКА Никишину и сфотографировался с клубной майкой

76-летний российский футбольный тренер Юрий Сёмин, известный по работе в московском «Локомотиве», признался, что следит за выступлениями капитана санкт-петербургского хоккейного СКА защитника Александра Никишина. Экс-тренер также сфотографировался с подаренной ему клубной джерси СКА.

«Саша, ну, во-первых, поздравляю тебя с тем, что такой клуб и ты – капитан команды. Удачи я тебе желаю, победы, хорошего настроения. Я всегда смотрю твои матчи, особенно наблюдаю за тобой. Наверное, не зря тебя назначили капитаном команды. Вперёд!» — сказал Сёмин в опубликованном видеоролике, опубликованной ведущей клубного-медиа канала СКА Зухрой Уразбахтиной в телеграм-канале.

Видео доступно на «Чемпионате».

Сёмин с клубной джерси ХК СКА. Фото: Телеграм-канал Зухры Уразбахтиной.

Напомним, в нынешнем сезоне Никишин принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 31 (10+21) очко при показателе полезности «+13».