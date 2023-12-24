Бирюков — о ЧМ-2012: Овечкин и Сёмин отлично смотрелись. Малкин поймал кураж и тащил нас

37-летний защитник уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков в деталях вспомнил, как для него сложилась дебютная поездка на чемпионат мира в 2012 году в Финляндии, где ему удалось выиграть золотые медали турнира со сборной России, обыграв в финале Словакию (6:2).

«Долго ждал дебюта на чемпионате мира. Больше года. Это волнительный момент. Но вы не представляете, как круто наконец-то дождаться своего первого выхода на лёд на таком турнире в форме сборной России. Всё волнение ушло после нескольких смен. Дальше я наслаждался хоккеем и нашей командой. У нас собрался потрясающий коллектив. Ближе к плей-офф подъехали остальные ребята из НХЛ. Овечкин и Сёмин вовремя подоспели и отлично смотрелись. Феноменальную форму набрал Женя Малкин, поймал кураж и тащил нас за собой с самого начала турнира. Мы давно не играли с ним и Колей Кулёминым. Оба приехали из НХЛ, серьёзно изменились. Это видно даже по тренировкам. На каждом занятии они делали всё на максимальной скорости. Не было ни одного упражнения, в котором они не выкладывались. Реально на каждой тренировке они пахали и показывали пример команде.

Думаю, на этом турнире сложилось всё: состав, тренерский штаб, атмосфера, коллектив. Мы были единым целым и прошли турнир без поражений. Переломным моментом для нас стал матч со Швецией. Они собрали сильнейший состав на домашний турнир. Если я не ошибаюсь, все игроки были из НХЛ. Мы проигрывали по ходу матча, но смогли переломить игру и победить. С того момента стало понятно, что мы можем обыграть любого соперника и всё в наших руках.

Единственный нервный матч на удивление получился с Норвегией. Но это первая игра плей-офф, ответственность немного подавила. Но всё равно мы своего добились. Дальше была уверенная победа над финнами на их площадке. Для полного комплекта побед над ключевыми сборными не хватало только сыграть в финале с канадцами. Скажу честно, очень ждали финала с ними. Обыграть Канаду – это особенное чувство, да ещё и когда у нас подобрался такой коллектив. Но канадцы уступили словакам. И в финале мы играли со Словакией.

Убедительная и разгромная победа и долгожданное золото на дебютном чемпионате мира для меня.

Отметить чемпионство сразу толком не получилось. Почти все ребята разъехались после финала. Мы собрались только через месяц на чествование победы в Москве. После у нас был запоминающийся приём в резиденции президента России. Приехали в Ново-Огарёво, душевно посидели, вместе отметили золото чемпионата мира. Тот турнир в памяти навсегда!» — гласит публикация Бирюкова в телеграм-канале.