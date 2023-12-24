Иван Дроздов назвал отличительную черту между «Салаватом Юлаевым» и «Спартаком»

24-летний белорусский нападающий «Салавата Юлаева» Иван Дроздов выразил мнение о том, чем уфимский клуб отличается от его прошлой команды – московского «Спартака».

«Не могу утверждать, что оказался чем-то поражён. Пожалуй, в «Салавате» более серьёзная организация: все процессы протекают системно и слаженно. Коллектив борется за самые высокие места. Нахожусь тут второй год и привык к этим обстоятельствам.

Лидерство «Спартака» в нынешнем сезоне? Действительно, в составе красно-белых стало больше мастеровитых исполнителей. Это позволило, в частности, сформировать отличное ведущее звено. Когда играли с ними, приходилось очень тяжело: команда прекрасно бежит, плюс у нападающих замечательное голевое чутьё», — приводит слова Дроздова «RT на русском».

Напомним, в текущем сезоне Дроздов принял участие в 39 матчах за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 22 (12+10) очка при показателе полезности «+4».