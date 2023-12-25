Форвард «Спартака» Голдобин ответил, сможет ли он достичь отметки в 100 очков за сезон КХЛ

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин оценил шансы набрать 100 очков по итогам сезона Континентальной хоккейной лиги.
«100 очков за сезон? Это будет тяжело. Если продолжим играть так результативно и я не буду отставать от партнеров, то всё возможно», — приводит слова Голдобина «РИА Новости Спорт».
24 декабря состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась победой красно-белых со счётом 5:2, ставшей для них пятой кряду.
Отметим, что в этой встрече форвард красно-белых Николай Голдобин установил новый клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по результативности за один сезон, набрав 57-е (28+29) очко.