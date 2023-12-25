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Форвард «Спартака» Голдобин ответил, сможет ли он достичь отметки в 100 очков за сезон КХЛ

Форвард «Спартака» Голдобин ответил, сможет ли он достичь отметки в 100 очков за сезон КХЛ
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Нападающий «Спартака» Николай Голдобин оценил шансы набрать 100 очков по итогам сезона Континентальной хоккейной лиги.

«100 очков за сезон? Это будет тяжело. Если продолжим играть так результативно и я не буду отставать от партнеров, то всё возможно», — приводит слова Голдобина «РИА Новости Спорт».

24 декабря состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась победой красно-белых со счётом 5:2, ставшей для них пятой кряду.

Отметим, что в этой встрече форвард красно-белых Николай Голдобин установил новый клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по результативности за один сезон, набрав 57-е (28+29) очко.

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