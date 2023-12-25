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Тренер «Сент-Луиса» — о лакросс-голе Бедарда: никогда не видел такого вживую

Тренер «Сент-Луиса» — о лакросс-голе Бедарда: никогда не видел такого вживую
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Тренер «Сент-Луис Блюз» Дрю Баннистер заявил, что был впечатлён лакросс-голом 18-летнего форварда «Чикаго Блэкхоукс» Коннора Бедарда.

«Элитный гол. Я вживую никогда такого не видел, честно говоря. Мне показалось, что это нас немного обескуражило.

Мы забили в начале игры и, думаю, играли нормально, но мне показалось, что отступили от того, что делали, когда случился этот гол. Не знаю, можно ли защититься от такого. Это происходит так быстро, так чётко. У Биннингтона не было шансов.

Мы могли быстрее накрыть его [Бедарда], когда он был за воротами, что могло предотвратить гол. Но это действительно искусное действие хорошего хоккеиста, и тут надо отдать ему должное», – приводит слова Баннистера пресс-служба НХЛ.

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