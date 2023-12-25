Дроздов: если заслуживаешь приглашения в НХЛ, надо соглашаться и пробовать свои силы

Нападающий «Салавата Юлаева» Иван Дроздов высказался об отъезде российских и белорусских игроков в НХЛ.

«Безусловно, большое количество хоккеистов желает оказаться в сильнейшей лиге мира и попробовать закрепиться там. Многие мечтают зацепить за океаном хотя бы одну встречу. Если отдельно взятый спортсмен заслуживает приглашения в НХЛ, то надо соглашаться и пробовать свои силы.

Но я не ставлю перед собой цель попасть туда любой ценой: моя задача — выкладываться по полной здесь и сейчас, а затем уже смотреть, что из этого получится», — приводит слова Дроздова «RT на русском».

Напомним, в текущем сезоне Дроздов принял участие в 39 матчах за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 22 (12+10) очка при показателе полезности «+4».