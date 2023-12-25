Сергачёв может вернуться в состав «Тампы» в первом матче после перерыва на Рождество

Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачёв может вернуться в состав «Лайтнинг» в первом матче после перерыва на Рождество, сообщает The Hockey News. Россиянин пропустил последние два матча команды из-за травмы ноги.

Следующий матч «Тампа-Бэй» проведёт в ночь на 28 декабря с принципиальным соперником «Флоридой Пантерс». В воскресенье «Лайтнинг» отправили в фарм-клуб защитника Шона Дэя. Это может обозначать, что Сергачёв вернётся после перерыва.

Напомним, Сергачёв заблокировал бросок левой ногой в первом периоде матча с «Сент-Луис Блюз» (6:1) и не смог доиграть встречу. Он является лидером своей команды по количеству заблокированных бросков в этом сезоне (69).

В нынешнем сезоне НХЛ 25-летний Сергачёв сыграл 33 матча, в которых забросил две шайбы и отдал 17 результативных передач, набрав в общей сложности 19 очков.