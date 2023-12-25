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Дементьев предположил, как на Овечкине может сказаться гол в овертайме «Коламбусу»

Дементьев предположил, как на Овечкине может сказаться гол в овертайме «Коламбусу»
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев считает, что долгожданный гол капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Коламбуса» (3:2 ОТ) сбросит моральный груз с плеч россиянина.

«Представляю, как тяжело Александру Овечкину, когда он не забрасывает шайбы, которых от него все ждут. Здесь нужно быть морально очень сильно готовым к такому давлению. Знаю, что Овечкин находится в таком возрасте, когда вряд ли на него что-то может повлиять и давить. Конечно, заброшенная шайба, как в случае с «Коламбусом», всегда приятна, но победа команды важнее всего. Надеюсь, что с победным голом в овертайме Александру станет легче и он сбросит тот моральный груз, когда шайбы в ворота соперников не шли», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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