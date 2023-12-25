«Креативный и продуктивный игрок». Дементьев — о Капризове, ставшем 1-й звездой недели НХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил прогресс в игре нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, ставшего первой звездой прошедшей недели в НХЛ.

«Все помнят, как совсем недавно некоторые специалисты были недовольны игрой Кирилла Капризова, говоря о том, что он играет как-то не так, непродуктивно. Но мы видим, что россиянин становится первой звездой недели НХЛ. Мне странно было слышать предыдущие оценки, потому что это никак не вписывается в стратегию оценки хоккеиста и его таланта. Кирилл всегда играл хорошо и продуктивно, что-то не получалось, но и соперники не давали играть.

Никто же не спит, люди готовятся к матчам и знают, что именно Кирилл Капризов в «Миннесоте» является креативным и продуктивным игроком. Поэтому нужно было лишь время для того, чтобы всё встало на свои места. В итоге это произошло, именно поэтому Кирилл показывает такой результат», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Капризов отметился четырьмя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами при показателе полезности «+5» в последних четырёх встречах, при этом он дважды принёс своей команде победу в овертайме.