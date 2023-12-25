Лидеры «Амура» Ли и Бродхёрст пропустят матч с «Нефтехимиком»

Сегодня, 25 декабря, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» пройдёт очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Нефтехимиком». Матч начнётся в 12:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2023, понедельник. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Примечательно, что в состав «Амура» не попали два лидера хабаровской команды — защитник Кэмерон Ли и нападающий Алекс Бродхёрст. Как сообщает пресс-служба хабаровчан, форвард Бродхёрст пропускает матч из-за ОРВИ, а защитник Ли — по решению тренерского штаба «Амура».

Фото: ХК «Амур»

Напомним, Бродхёрст получил травму 6 сентября в матче со «Спартаком» и вернулся в состав лишь в прошлом матче с «Металлургом» (3:4 ОТ). В сезоне-2023/2024 Алекс успел провести три матча, где забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.