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Лидеры «Амура» Ли и Бродхёрст пропустят матч с «Нефтехимиком»

Лидеры «Амура» Ли и Бродхёрст пропустят матч с «Нефтехимиком»
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Сегодня, 25 декабря, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» пройдёт очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Нефтехимиком». Матч начнётся в 12:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2023, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Примечательно, что в состав «Амура» не попали два лидера хабаровской команды — защитник Кэмерон Ли и нападающий Алекс Бродхёрст. Как сообщает пресс-служба хабаровчан, форвард Бродхёрст пропускает матч из-за ОРВИ, а защитник Ли — по решению тренерского штаба «Амура».

Фото: ХК «Амур»

Напомним, Бродхёрст получил травму 6 сентября в матче со «Спартаком» и вернулся в состав лишь в прошлом матче с «Металлургом» (3:4 ОТ). В сезоне-2023/2024 Алекс успел провести три матча, где забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

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