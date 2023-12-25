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Плющев считает, что Ковальчук в будущем может войти в тренерский штаб Жамнова

Плющев считает, что Ковальчук в будущем может войти в тренерский штаб Жамнова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что Илья Ковальчук в будущем может войти в тренерский штаб «Спартака» или занять какую-то другую должность в клубе. 40-летний нападающий дебютировал за красно-белых в матче с «Куньлунем» (5:2) и отметился заброшенной шайбой в пустые ворота.

«Не исключаю, что в будущем Илья Ковальчук может остаться в системе «Спартака». Возможно, ему предложат либо войти в тренерский штаб Алексея Жамнова, либо же остаться на какой-то другой должности в клубе. Всё зависит от желания самого Ильи», — цитирует Плющева RT.

Ковальчук в дебютном матче с «Куньлунем» провёл на площадке 14 минут 33 секунды и нанёс по воротам соперника три броска, после одного из которых шайба оказалась в сетке пустых ворот в концовке встречи.

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