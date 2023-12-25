Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — СКА. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников — о «привозе» Ковальчука: попробуйте сами в таком возрасте на коньки встать

Кожевников — о «привозе» Ковальчука: попробуйте сами в таком возрасте на коньки встать
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников оценил результативную ошибку нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука в матче с «Куньлунем» (5:2). 40-летний форвард потерял шайбу на чужой синей линии и позволил сопернику реализовать выход один на один с вратарём красно-белых.

«Илья смотрелся неплохо, видно, что физически готов хорошо. В любом случае нужно время, матча три-четыре для набора формы необходимо. И молодым-то сложно играть после такого простоя, а тут человеку 40 лет. Сейчас он может играть за счёт опыта — отдать пас или использовать момент, как с «Куньлунем».

Результативная ошибка? Человек в 40 лет выходит на лёд, а журналисты говорят о его ошибке, смакуют. Стыдно должно быть! Попробуйте сами в таком возрасте на коньки встать», — цитирует Кожевникова «РИА Новости».

Ковальчук в дебютном матче с «Куньлунем» провёл на площадке 14 минут 33 секунды и нанёс по воротам соперника три броска, после одного из которых шайба оказалась в сетке пустых ворот в концовке встречи.

Материалы по теме
Ковальчук дебютировал за «Спартак» с гола! Но и «привёз» в свои ворота
Ковальчук дебютировал за «Спартак» с гола! Но и «привёз» в свои ворота
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android