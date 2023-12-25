Кожевников — о «привозе» Ковальчука: попробуйте сами в таком возрасте на коньки встать

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников оценил результативную ошибку нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука в матче с «Куньлунем» (5:2). 40-летний форвард потерял шайбу на чужой синей линии и позволил сопернику реализовать выход один на один с вратарём красно-белых.

«Илья смотрелся неплохо, видно, что физически готов хорошо. В любом случае нужно время, матча три-четыре для набора формы необходимо. И молодым-то сложно играть после такого простоя, а тут человеку 40 лет. Сейчас он может играть за счёт опыта — отдать пас или использовать момент, как с «Куньлунем».

Результативная ошибка? Человек в 40 лет выходит на лёд, а журналисты говорят о его ошибке, смакуют. Стыдно должно быть! Попробуйте сами в таком возрасте на коньки встать», — цитирует Кожевникова «РИА Новости».

Ковальчук в дебютном матче с «Куньлунем» провёл на площадке 14 минут 33 секунды и нанёс по воротам соперника три броска, после одного из которых шайба оказалась в сетке пустых ворот в концовке встречи.