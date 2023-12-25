Хет-трик Владислава Барулина помог «Амуру» обыграть «Нефтехимик»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Нефтехимиком». Победу в матче одержали хабаровчане со счётом 4:1.
Главным героем матча стал нападающий «Амура» Владислав Барулин, оформивший хет-трик. Один из голов нападающий забросил в пустые ворота в концовке матча. Также на счету форварда результативная передача. Ещё одну шайбу хабаровчан забросил форвард Егор Коршков. Единственный гол «Нефтехимика» забил Никита Сетдиков. Ворота команд защищали голкиперы Игорь Бобков и Филипп Долганов.
Благодаря этой победе «Амур» увеличил отрыв от «Нефтехимика» до пяти очков. Хабаровский клуб занимает девятое место на Востоке и отстаёт от зоны плей-офф на три очка.
- 25 декабря 2023
-
14:30
-
14:19
-
13:35
-
13:25
-
13:00
-
12:25
-
11:55
-
11:30
-
11:10
-
10:50
-
10:30
-
10:20
-
09:45
-
09:15
-
08:50
-
08:20
-
07:45
-
07:05
-
06:19
-
06:12
-
05:55
-
03:53
-
03:16
-
02:45
- 24 декабря 2023
-
23:51
-
23:40
-
23:31
-
23:12
-
22:59
-
22:43
-
22:25
-
22:05
-
21:44
-
21:31
-
21:22