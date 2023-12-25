Хет-трик Владислава Барулина помог «Амуру» обыграть «Нефтехимик»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Нефтехимиком». Победу в матче одержали хабаровчане со счётом 4:1.

Главным героем матча стал нападающий «Амура» Владислав Барулин, оформивший хет-трик. Один из голов нападающий забросил в пустые ворота в концовке матча. Также на счету форварда результативная передача. Ещё одну шайбу хабаровчан забросил форвард Егор Коршков. Единственный гол «Нефтехимика» забил Никита Сетдиков. Ворота команд защищали голкиперы Игорь Бобков и Филипп Долганов.

Благодаря этой победе «Амур» увеличил отрыв от «Нефтехимика» до пяти очков. Хабаровский клуб занимает девятое место на Востоке и отстаёт от зоны плей-офф на три очка.