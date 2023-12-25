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Хет-трик Владислава Барулина помог «Амуру» обыграть «Нефтехимик»

Хет-трик Владислава Барулина помог «Амуру» обыграть «Нефтехимик»
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Нефтехимиком». Победу в матче одержали хабаровчане со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2023, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Барулин (Бочаров, Коршков) – 10:26 (5x5)     1:1 Сетдиков (Бикмуллин) – 22:27 (5x5)     2:1 Коршков (Барулин, Бочаров) – 39:53 (5x5)     3:1 Барулин (Шевченко) – 52:33 (5x5)     4:1 Барулин (Бочаров) – 57:17 (en)    

Главным героем матча стал нападающий «Амура» Владислав Барулин, оформивший хет-трик. Один из голов нападающий забросил в пустые ворота в концовке матча. Также на счету форварда результативная передача. Ещё одну шайбу хабаровчан забросил форвард Егор Коршков. Единственный гол «Нефтехимика» забил Никита Сетдиков. Ворота команд защищали голкиперы Игорь Бобков и Филипп Долганов.

Благодаря этой победе «Амур» увеличил отрыв от «Нефтехимика» до пяти очков. Хабаровский клуб занимает девятое место на Востоке и отстаёт от зоны плей-офф на три очка.

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