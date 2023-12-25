«Иногда не помешает посмотреть игру с трибуны». Мартемьянов — об отсутствии Кэмерона Ли

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Нефтехимиком» (4:1), а также высказался об отсутствии в составе нападающего Алекса Бродхёрста и защитника Кэмерона Ли.

«Упорный напряжённый матч, встречались соседи по турнирной таблице, и фактически разыгрывалось четыре очка. То же самое будет и в следующем матче. Соперник агрессивно играет в атаке, не хотели уступать, где-то сыграли по счёту. Что беспокоит – нанесли мало бросков, в отличие от предыдущих матчей на выезде. В этом компоненте надо прибавлять. Вышли с большим количеством эмоций, это помешало нам в организации игры. Надеемся, что эмоции выплеснули, будем готовиться дальше. Надо отметить вратаря Игоря Бобкова и Влада Барулина, который оформил первый хет-трик в карьере.

Ли и Бродхёрст? К сожалению, зима на дворе, инфекции – Алекс подхватил где-то. Ли выведен из состава по решению тренерского штаба, иногда не помешает посмотреть игру с трибуны.

Драка Рыжикова? Он молодец, выиграл бой. Пусть потихонечку заявляет о себе в лиге. Думаю, не на ровном месте всё началось, парни – молодцы, скинули перчатки», — приводит слова Мартемьянова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне Кэмерон Ли принял участие в 36 встречах за «Амур» в КХЛ, в которых отметился 13 (2+11) результативными действиями при показателе полезности «-10».