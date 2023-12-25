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Игрок «Динамо» Мн Мороз: вторая белорусская команда придала бы КХЛ ещё больший интерес

Игрок «Динамо» Мн Мороз: вторая белорусская команда придала бы КХЛ ещё больший интерес
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20-летний белорусский нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз выразил мнение о возможном появлении в КХЛ ещё одной команды из Беларуси.

«Если бы в КХЛ появилась вторая белорусская команда, воспринял бы эту новость положительно. В этом же ничего плохого нет (улыбается). Больше игроков будет развиваться, пробовать свои силы на высоком уровне.

Было бы очень интересное белорусское дерби. Я в белорусской Экстралиге играл за новополоцкий «Химик», в прошлом году за Жлобин чемпионом стал. Знаю, что в Витебске ярые фанаты, там любят хоккей. Команда уже несколько лет хорошо играет. Раньше они занимали последние места, теперь они в лидерах. Появление второй белорусской команды придало бы КХЛ ещё больший интерес», — приводит слова Мороза Legalbet.

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