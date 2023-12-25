Леонтьев — о поражении от «Амура»: «Нефтехимик» не сломлен, у нас есть характер

53-летний российский специалист Олег Леонтьев, возглавляющий «Нефтехимик», высказался о поражении от «Амура» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Равная игра – у соперника и у нас было примерно равное количество голевых ситуаций. Но точности в завершении нам не хватило, плюс пропущенные голы – следствие индивидуальных ошибок. Боевая игра, которая понравилась, кроме счёта. Мы не сломлены, уверен, что у нас есть характер, готовимся к следующему матчу. Функциональное состояние у команды, я считаю, нормальное. В третьем периоде не то чтобы подсели, была ошибка защитника, до этого мы в штангу попали на первой минуте. Сняли вратаря, пропустили в пустые ворота – попытались организовать штурм, но пропустили», — приводит слова Леонтьева пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Нефтехимик» с 39 очками в 43 встречах располагается на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Амур» (44) – на девятом.