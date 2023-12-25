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Защитник «Салавата» Василевский сделал подарки онкобольным детям перед Новым годом

Защитник «Салавата» Василевский сделал подарки онкобольным детям перед Новым годом
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30-летний российский защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский посетил онкологический центр в Уфе, исполнив детские мечты перед Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба клуба из столицы Башкортостана в телеграм-канале.

«Алексей Василевский осуществил мечты особенных деток. Защитник «Салавата» перед Новым годом приехал в уфимский хоспис, в котором живут дети, которым нужна помощь. Алексей узнал, какие письма Деду Морозу с пожеланиями на Новый год пишут детки. Он купил всё, что просили юные подопечные хосписа и их родители. Дети были невероятно счастливы! Здесь они рады каждому гостю. Чудеса под Новый год случаются», — гласит текст пресс-службы «Салавата» к опубликованному видеоролику.

Напомним, в нынешнем сезоне КХЛ Василевский принял участие в 38 матчах за «Салават», в которых отметился двумя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами, заработав коэффициент полезности «+9».

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