Лайпсик вернулся в состав СКА на матч с московским «Динамо». Он не играл со 2 октября

29-летний канадский нападающий санкт-петербургского СКА Брендан Лайпсик вернулся в состав армейцев после длительного восстановления из-за травмы. Он примет участие в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (начало – в 19:30 мск).

Лайпсик выйдет в четвёртом звене СКА, где его партнёрами станут нападающие Александр Кадейкин и Павел Дедунов.

Состав СКА. Фото: Телеграм-канал СКА.

«Динамо» же не внесло никаких изменений в состав в сравнении с прошлой игрой регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).

Состав «Динамо». Фото: Телеграм-канал «Динамо».

Напомним, в нынешнем сезоне Лайпсик принял участие в 11 матчах за СКА, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами, заработав коэффициент полезности «-1». Свой последний матч он провёл 2 октября с «Сочи» (4:5). В прошлом сезоне Брендан выступал в составе магнитогорского «Металлурга».