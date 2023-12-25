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Нападающий «Салавата» Шмелёв прервал 10-матчевую безголевую серию, отличившись с ЦСКА

Нападающий «Салавата» Шмелёв прервал 10-матчевую безголевую серию, отличившись с ЦСКА
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В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА принимает уфимский «Салават Юлаев». Идёт первый период, счёт в матче равный – 1:1.

Счёт в матче был открыт на третьей минуте встречи – 30-летний российский нападающий «Салавата» Сергей Шмелёв сумел реализовать двойной малый штраф Антона Слепышева за игру высоко поднятой клюшкой. Ему ассистировали Джош Ливо и Александр Хмелевски.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, Шмелёву удалось прервать свою 10-матчевую безголовую серию. Последний раз он забрасывал 15 октября в ворота минского «Динамо» (4:2). Всего в нынешнем сезоне Сергей принял участие в 26 играх, в которых набрал 17 (4+13) очков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2023, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
1 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Шмелёв (Ливо, Хмелевски) – 02:23 (5x4)     1:1 Абрамов (Мингачёв) – 05:53 (5x5)    
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