Нападающий «Салавата» Шмелёв прервал 10-матчевую безголевую серию, отличившись с ЦСКА

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В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА принимает уфимский «Салават Юлаев». Идёт первый период, счёт в матче равный – 1:1.

Счёт в матче был открыт на третьей минуте встречи – 30-летний российский нападающий «Салавата» Сергей Шмелёв сумел реализовать двойной малый штраф Антона Слепышева за игру высоко поднятой клюшкой. Ему ассистировали Джош Ливо и Александр Хмелевски.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, Шмелёву удалось прервать свою 10-матчевую безголовую серию. Последний раз он забрасывал 15 октября в ворота минского «Динамо» (4:2). Всего в нынешнем сезоне Сергей принял участие в 26 играх, в которых набрал 17 (4+13) очков.