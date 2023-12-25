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Никита Гусев: за рекордами в «Динамо» я не гонюсь. Главное — помогать команде

Никита Гусев: за рекордами в «Динамо» я не гонюсь. Главное — помогать команде
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31-летний российский нападающий московского «Динамо» Никита Гусев высказал мнение о значимости личной статистики, а также назвал секрет столь успешной бригады большинства бело-голубых.

«Насколько ожидания перед сезоном совпадают с реальностью? Полностью соответствует. Я пришел в «Динамо», чтобы побеждать, и мы неплохо идем в чемпионате. Значит, движемся в правильном направлении. Всё хорошо.

Секрет нашей бригады большинства? Мы достаточно много отрабатываем розыгрыш большинства на тренировках. Стараемся сделать так, чтобы сопернику было неудобно, а мы, соответственно, забивали голы. Думаю, что мы неудобны для других. Не так много команд, у которых в спецбригаде выходят на лед четыре праворуких игрока и один леворукий. Это наш плюс.

Личная статистика? Статистика для игроков, конечно, важна. Но на первом месте всегда стоят интересы команды. Поэтому за рекордами я не гонюсь, о каких-то конкретных цифрах вообще не думаю. Главное — помогать команде», — приводит слова Гусева пресс-служба «Динамо» на официальном сайте клуба.

В текущем сезоне Гусев провёл 43 матча за «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился 52 (15+37) результативными действиями при коэффициенте полезности «+3».

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