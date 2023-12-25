«Абсолютная грязь. Я бы им врезал». Суббэн — о лакросс-голах Зеграса и Бедарда

34-летний американский бывший защитник Пи Кей Суббэн, известный по выступлениям в НХЛ за «Монреаль Канадиенс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нэшвилл Предаторз», высказался о лакросс-голах форвардов «Анахайм Дакс» Тревора Зеграса и «Чикаго Блэкхоукс» Коннора Бедарда, произошедших в один игровой день.

«Тревор Зеграс, Коннор Бедард — творят абсолютную грязь. Такими трюками они выставляют в дураках не только вратаря, но и всю пятёрку, находившуюся на льду. Они ставят их в неловкое положение перед 20 тыс. зрителей на трибуне и миллионами, наблюдающими за игрой у экрана от побережья до побережья. Я думаю, это просто потрясающе.

Полезно ли это для игры? Ну, я не знаю. Я скажу вам вот что: если бы я играл против них, я бы, наверное, им врезал», — приводит слова Суббэна Hockey Feed.

Напомним, Суббэн провёл свой последний сезон в НХЛ в 2022 году за «Нью-Джерси Дэвилз». Всего в НХЛ на его счету 834 игры, в которых он набрал 467 (115+352) очков при коэффициенте полезности «+5».