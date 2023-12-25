Судьи не засчитали гол ЦСКА в ворота «Салавата» из-за спорного движения рукой

В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА принимает уфимский «Салават Юлаев». Идёт третий период, хозяева ведут в счёте – 3:2.

На седьмой минуте заключительной двадцатиминутки арбитры не засчитали гол в большинстве нападающего ЦСКА Андрея Светлакова после видеопросмотра. Форвард, находясь в площади ворот соперников, забил гол, совершив движение телом по шайбе, судьи расценили этот эпизод, так что хоккеист армейцев, находившийся под давлением игрока обороны, забросил эту шайбу, помогая себе рукой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

По итогам видеопросмотра арбитров взятие ворот было отменено. Встреча продолжилась при счёте 3:2 в пользу подопечных Сергея Фёдорова.