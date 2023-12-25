Грицюк придавил Муранова, гол Ожиганова впечатлил фаната. Фото матча «Динамо» — СКА

25 декабря в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Динамо» уступило СКА в домашнем матче. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Романа Ротенберга.

Стоит отметить, что 31-летний российский нападающий московского «Динамо» Никита Гусев не сумел отметиться результативными действиями в матче и прервал свою серию с набранными очками, которая включает в себя 11 матчей.

Результативная серия Гусева началась более месяца назад – 21 ноября в игре с «Ак Барсом» (4:1). В этой 11-матчевой серии ему удалось набрать 17 (4+13) очков.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.