«Ограбления, надеюсь, не будет». Козлов — после победы «Салавата» над ЦСКА

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победы в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ над московским ЦСКА (4:3 ОТ) отреагировал на слухи о том, что ключевые игроки уфимцев – вратарь Александр Самонов и нападающий Александр Хмелевски — могут пополнить состав армейцев.

«Есть опасение, что будет ограбление «Салавата»? Опасений нет. Ограбления, надеюсь, не будет», — сказал Козлов на послематчевой пресс-конференции.

Ранее слухи о возможном уходе Самонова и Хмелевски опровергал и генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.

Напомним, «Салават Юлаев благодаря этой победе набрал 55 очков и обошёл «Ладу», оказавшись на третьем месте в турнирной таблице КХЛ. ЦСКА (48) сохраняет за собой шестую позицию на Западе.