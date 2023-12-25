Козлов — о дубле Ливо: будет здорово, если он так каждую игру будет затыкать рты хейтерам

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал дубль 30-летнего канадского нападающего Джоша Ливо, который принёс его команде победу в выездном матче КХЛ с московским ЦСКА (4:3 ОТ).

«Ливо критиковали, а сегодня он закрыл рты хейтерам? Будет здорово, если он так каждую игру будет затыкать рты хейтерам. Я не сомневаюсь в его компетенции. Это парень, игравший на хорошем уровне как в НХЛ, так и в АХЛ. Он обладает теми качествами, которые делают нашу команду сильнее. Надеюсь, что будет продолжать так же», — сказал Козлов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в нынешнем сезоне Ливо принял участие в 21 матче за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился 20 (7+13) результативными действиями при показателе полезности «+3».